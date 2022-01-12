В расчистке заснеженных улиц Краснодара задействовано 127 единиц спецтехники

В Краснодаре улицы занесены снегом Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре 127 единиц спецтехники готовы приступить к расчистке занесенных снегом улиц. В городе введен режим повышенной готовности, который пока не планируют снимать. По прогнозам синоптиков, погода продолжает ухудшаться. В ближайшие дни в столице Кубани прогнозируются снег и понижение температуры.

- В ночь с 12 на 13 января на дорогах будут работать 42 комбинированные дорожные машины. Спецтехника будет чистить путепроводы и магистральные дороги от снега, обрабатывать их противогололедными материалами, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Ситуацию на дорогах круглосуточно отслеживают сотрудники Центра организации дорожного движения и транспорта и ЕДДС города. Горожане могут пожаловаться операторам центра на нерасчищенные дороги и тротуары. В этом году для обработки скользких участков было заготовлено более 8 тыс. тонн песко-соляной смеси.