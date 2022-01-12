Пять человек пострадали и один погиб в аварии в Краснодарском крае

Авария унесла жизнь женщины. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Страшная авария унесла жизнь человека и еще пятеро получили тяжелые травмы. ДТП произошло 12 января на 30-м километре трассы Краснодар - Кропоткин. Как сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю, аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ, решившийся на разворот в неположенном месте.

- В результате произошло столкновение с автомобилем такси марки «Киа Рио». Водители обоих автомобилей, пассажирка такси и ее четырехлетний ребенок и девятилетняя девочка, ехавшая в отечественной легковушке, - получили травмы. Пассажирка ВАЗа погибла на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас инспекторы ДПС и следователи проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.