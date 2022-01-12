Градоначальники Сочи и Краснодара вошли в двадцатку лучших мэров страны

Андрей Алексеенко попал в топ-20 лучших мэров России.

Главы администраций Сочи и Краснодара попали в рейтинг успешных сити-менеджеров России, составленный Финансовым университетом при Правительстве РФ. Согласно мнению экспертов, мэр Сочи Алексей Копайгородский занял пятую строчку.

- Разноречивые, хотя и по большей части положительные оценки, которые получал в течение года Алексей Копайгородский, определяли некоторую волатильность его позиций в «Национальном рейтинге». Однако оценки эти с течением времени приобретали всё более благоприятный характер. В итоге большинство экспертов сошлись во мнении, что очень непростой во всех смыслах 2021-й позволил этому градоначальнику только полнее раскрыть свои высокие управленческие качества, - рассказали авторы «Национального рейтинга».

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко расположился на 17-й позиции. Всего была проанализирована деятельность мэров 88 городов России. Всероссийский рейтинг мэров составляется с 2014 года.