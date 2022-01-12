Пункты обогрева появились в районе Горячего Ключа

В Горячем Ключе установили пункт обогрева. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В районе Горячего Ключа появились мобильные пункты обогрева, где водители смогут переждать непогоду, согреться, подзарядить телефоны или же получить помощь спасателей, если в ней будет необходимость. Также пункты обогрева оснащены снегоходами и оперативным автомобилем. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, таких пунктов в регионе развернуто несколько. Практически на всей территории Кубани введено положение повышенной готовности.

- По всему Краснодарскому краю осуществляется круглосуточное дежурство личного состава и должностных лиц подразделений Главного управления. В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб ведомства. В Центре управления в кризисных ситуациях ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки, - рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС.

Из-за бушующей на Кубани непогоды на круглосуточное дежурство переведено почти 14 тысяч сотрудников экстренных служб спасения и ликвидации чрезвычайных ситуации.