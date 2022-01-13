Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 13 января 2022 года опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрообъектах. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

Адлерский район:

13 января с 08:00 до 20:00 не будет света на этих улицах: Глициний, Родная, Светогорская, Витебская, Рижская, Светогорская, Шиловская, Искры, Заречная, Мостовая, Междуреченская, Кузнечная, Тульская, Псебайская, Николаевская, 98 ЖД км, Эпроновская, Просвещения и на переулках Западный и Васильковый. Ограничения коснутся и жителей садовых товариществ «Рыбак», «Салют», «Восток», «Земледелец» и села Верхнениколаевское.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Леси Украинки, Новороссийское шоссе, Звездная и Шоссейная. Также заранее запастись батарейками и подзарядить гаджеты следует постояльцам и работникам санатория «Победа» и жителям садового товарищества «Сутугинское».

Центральный район

13 января с 08:00 до 19:00 некоторое время не будет света на улицах Восточной и Виноградной, 216, 218.