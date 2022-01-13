Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 4:00

Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае: В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей

Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пока официальные обвинения экс-полицейскому не предъявили, но расследование продолжается

Пока официальные обвинения экс-полицейскому не предъявили, но расследование продолжается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что произошло за ночь 13 января 2021 года. В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей. Кроме того, на экс-сотрудника МВД завели уголовное дело.

Градоначальники Сочи и Краснодара вошли в двадцатку лучших мэров страны. Рейтинг составили на основе мнения экспертов, изучивших экономический рост городов.

Загадочное свечение в небе под Краснодаром напугало водителей. Необычное яркое зарево было видно сразу из нескольких районов города.

В Туапсинском районе неизвестные осквернили могилы. Вандалы закрасили несколько надгробий.