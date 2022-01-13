Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае: В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей

Пока официальные обвинения экс-полицейскому не предъявили, но расследование продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что произошло за ночь 13 января 2021 года. В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей. Кроме того, на экс-сотрудника МВД завели уголовное дело.

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