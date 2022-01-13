Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае: В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей

Пока официальные обвинения экс-полицейскому не предъявили, но расследование продолжается
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Что произошло за ночь 13 января 2021 года. В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей. Кроме того, на экс-сотрудника МВД завели уголовное дело.
Градоначальники Сочи и Краснодара вошли в двадцатку лучших мэров страны. Рейтинг составили на основе мнения экспертов, изучивших экономический рост городов.
Загадочное свечение в небе под Краснодаром напугало водителей. Необычное яркое зарево было видно сразу из нескольких районов города.
В Туапсинском районе неизвестные осквернили могилы. Вандалы закрасили несколько надгробий.