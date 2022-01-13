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Общество13 января 2022 5:15

Аэропорт Краснодара возобновил прерванную из-за снегопада работу

Рейсы отправляют в пункты назначения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы аэропорта

Фото: пресс-службы аэропорта

Ливневый снегопад в Краснодаре, который накрыл города накануне вечером, заблокировал аэропорт. Воздушную гавань закрыли на несколько часов, рейсы задержали. Ночью аэропорт возобновил работу. Всего по состоянию на 6 утра 13 января в статусе задержанных числится 25 авиарейсов.

- Восемь рейсов отменены, шесть - находятся на запасных аэродромах. Два рейса из Анапы уже вылетели в Краснодар и Москву. Из Краснодара отправлен рейс в Новый Уренгой, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Решением авиакомпаний пассажиры нескольких задержанных рейсов отправлены в запасные аэропорты. Так, самолеты в Пулково и Новосибирск полетят из Ростова-на-Дону, а рейс из Анапы направится в Пулково.