В горах Сочи утром 13 января выпало 35 мм снега

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В Сочи 13 января ночью похолодало. На станции Магри было зафиксировано -2 градуса. В горах курорта метет сильный снег. Осадки продолжатся в течение всего дня.

- На горной карусели - высота 1500 метров - в утренние часы выпало 35 мм осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

До конца дня 13 января в предгорной и горной зоне курорта ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах возможен сход лавин, на дорогах гололедица. Также прогнозируется ухудшение видимости до 500 метров.

С 13 по 16 января на курорте продолжится понижение температуры до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов.