На трассе М-4 "Дон" рядом с Краснодаром спасатели развернули пункт обогрева из-за снегопада

Пункт обогрева развернули под Краснодаром

Из-за снегопада на Кубани разворачивают пункты обогрева. Возможны переметы и заторы. Один из пунктов организовали на трассе М-4 "Дон" в районе поселка Знаменский.

- В непогоду в пунктах водители могут отдохнуть, согреться, выпить горячий чай или кофе. Там же можно зарядить телефоны и получить другую помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пункты обогрева появились в районе Горячего Ключа. Спасатели МЧС круглосуточно дежурят на заснеженных трассах региона.