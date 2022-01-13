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Общество13 января 2022 6:23

На трассе М-4 "Дон" рядом с Краснодаром спасатели развернули пункт обогрева из-за снегопада

Из-за осадков возможны заторы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пункт обогрева развернули под Краснодаром

Пункт обогрева развернули под Краснодаром

Из-за снегопада на Кубани разворачивают пункты обогрева. Возможны переметы и заторы. Один из пунктов организовали на трассе М-4 "Дон" в районе поселка Знаменский.

- В непогоду в пунктах водители могут отдохнуть, согреться, выпить горячий чай или кофе. Там же можно зарядить телефоны и получить другую помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пункты обогрева появились в районе Горячего Ключа. Спасатели МЧС круглосуточно дежурят на заснеженных трассах региона.