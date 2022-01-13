В 31 районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Дороги чистит спецтехника

Краснодарский край накрыла непогода – 12 января в крае полил дождь, затем пошел снег. Заметало регион всю ночь. 13 января осадки продолжатся в течение дня.

- На Кубани действуют четыре экстренных предупреждения. Возможен сход лавин, подъем уровня рек, а также ожидается дождь и снегопад, - отметили в оперштабе.

Ситуацию в крае мониторят круглосуточно. Вдоль дорог разворачивают пункты обогрева. Один из них появился в районе села Фанагорийское Горячего Ключа на подъезде к Молдовановскому. Другой – продолжает работать в Темрюкском районе в районе станицы Тамань. Также утром 13 января организовали пункт обогрева под Краснодаром в районе Знаменского. Водители могут отдохнуть, согреться и выпить горячий чай, кофе, зарядить мобильные телефоны, получить необходимую помощь.