На Кубани в гололед груженый КамАЗ с прицепом выкинуло с дороги

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ЧП случилось поздно вечером 12 января. Под Курганинском груженый КамАЗ выкинуло с дороги в гололед. На помощь вызвали пожарную машину, грузовик пришлось вытягивать на проезжую часть.

- Грузовик съехал с дороги и застрял в снегу из-за гололеда. Все случилось на автодороге Усть-Лабинск - Лабинск – Упорная. КамАЗ с прицепом был загружен комбикормом, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Грузовик вернули на проезжую часть, вытащив пожарным автомобилем. Спасатели продолжают оказывать помощь водителям на заснеженных участках трасс.