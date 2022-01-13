Управляющие компании Краснодара могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за неубранный снег во дворах многоэтажек

Дороги города продолжают чистить

В Краснодаре о неубранном снеге во дворах многоэтажек можно сообщить по телефону горячей линии. За бездействие управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

- Если тротуары в вашем дворе не расчистили от снега и не обработали от гололёда, можно сообщить об этом на горячую линию 8-861-218-92-70 или по номеру 050, - отметили в мэрии.

Всем руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК направлены требования о расчистке от снега дворов, обработке площадок и тротуаров перед домами песко-соляной смесью.

УК за бездействие грозит до 300 тысяч штрафа, ТСЖ и ЖСК могут оштрафовать за неубранный снег и скользкие дорожки на 50 тысяч.