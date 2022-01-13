В аэропорту Краснодара в статусе задержанных остаются 16 рейсов

Самолеты ожидают обработку

Из-за снегопада в ночь на 13 января аэропорт Краснодара приостанавливал работу. В 3 часа воздушная гавань возобновила сообщение. В статусе задержанных остаются 16 рейсов.

- Расписание аэропорта Краснодара стабилизируется в течение дня. Прием и отправка самолетов в настоящее время осуществляется в штатном режиме, - отметили в аэропорту города.

Восемь рейсов отменено. С 4 до 10 утра выпустили 10 из задержанных самолетом.

Из-за ледяного дождя самолеты обледенели, они ожидают обработку и подготовку к вылету.