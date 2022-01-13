Wi-Fi бьет рекорды: более 30 тысяч человек воспользовались беспроводным интернетом «Ростелекома» на новогодних каникулах в Сочи

В Сочи действует более двух тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi от «Ростелекома», подключение к которым для всех пользователей предоставляется бесплатно.

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, в Сочи общее количество пользователей, которые подключались к Wi-Fi от «Ростелекома» в общественных местах, превысило 30 тысяч человек, при этом число уникальных устройств, зарегистрированных в сети, достигло более 35 тысяч. Пик подключений пришелся на 3 января. В этот день услугой воспользовались более 10 тысяч человек. Всего было сделано около 350 тысяч подключений за весь период праздников, а объем трафика превысил 150 TB. Жители и гости курорта общались в мессенджерах, скачивали музыку и видеоролики.

- Такая востребованность услуги стала абсолютным рекордом для Сочи. Например, во время майских праздников в прошлом году число подключившихся пользователей было в четыре раза меньше. Даже если сравнивать эти данные с высоким сезоном, когда в Сочи наибольший наплыв отдыхающих, в августе 2021-го объем скачанной и переданной информации составил около 35 TB. Это почти в 5 раз меньше, чем на новогодних каникулах, — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

В число самых популярных локаций в Сочи, где Wi-Fi «Ростелекома» подключали чаще, чем в других местах, вошли отели, расположенные в Имеретинской низменности и Красной Поляне, торгово-развлекательные центры и комплексы, бары и рестораны. В Сочи действует более двух тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi от «Ростелекома», подключение к которым для всех пользователей предоставляется бесплатно.

«Наличие Wi-Fi — это всегда плюс и одно из главных условий комфортного пребывания на территории современного отеля. Наши гости хотят оставаться на связи вдали от дома, поэтому на ресурсах бронирования они, скорее всего, отдадут предпочтение именно тем отелям, которые предоставляют им такой сервис», — отметил Андрей Семенов, руководитель отдела ИТ отеля RosaSpings Medical Spa Hotel.

«Wi-Fi для гостей» — один из наиболее востребованных сервисов «Ростелекома» в бизнес-сегменте. Это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуга включает возможности управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации.

Оставить заявку на подключение «Wi-Fi для гостей» и других сервисов для бизнеса можно на официальном сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.