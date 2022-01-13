Всемирный День снега отметят на «Роза Хутор»

Обычно в День снега проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В этом году праздник пройдет 16 января. Его традицию заложила в 2012 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) для повышения интереса к зимним видам спорта и вовлечения молодежи в активный образ жизни. С тех пор его ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно в День снега проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и тп.

- Мы уделяем большое внимание продвижению зимних видов спорта, особенно среди подрастающего поколения, стремимся прививать им с самого начала правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах. В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования «Хуторенок», которые, к слову, пользуются большой популярностью. Празднование Дня снега также служит цели привлечения внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости, - рассказал директор по маркетингу и электронной коммерции «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Всемирный День снега на курорте «Роза Хутор» стартует в 10:00 в Горной Олимпийской Деревне. Во время праздника гостей ждут настоящая битва снежками, снежное мини-диско, шоу барабанов, интерактивный спектакль. В 13:30 начнутся семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» - с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам.

В течение дня маленькие гости курорта в возрасте от 5 до 11 лет смогут встать на лыжи бесплатно, для них пройдут занятия с инструктором. А для тех юных горнолыжников, кто уже покоряет трассы, будут организованы соревнования по могулу на трассе «Ювента». Всех желающих ждет свободное катание по спортивной трассе с замером времени.