На трассах Кубани работают почти 300 снегоуборочных машин

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Из-за снегопада и гололеда на дорогах Краснодарского края работают снегоуборочные машины. Задействовано почти 300 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
- Рабочие расчищают особо сложные участки дорог. В Тамани, в районе Горячего Ключа и под Краснодаром открыли передвижные пункты обогрева для водителей, - отмети специалисты.
По прогнозам, в отдельных районах снег будет идти еще несколько дней. Водителей простят быть осторожными и не выезжать на летней резине.
Режим повышенной готовности введен в 31 районе.