На трассах Кубани работают почти 300 снегоуборочных машин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за снегопада и гололеда на дорогах Краснодарского края работают снегоуборочные машины. Задействовано почти 300 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Рабочие расчищают особо сложные участки дорог. В Тамани, в районе Горячего Ключа и под Краснодаром открыли передвижные пункты обогрева для водителей, - отмети специалисты.

По прогнозам, в отдельных районах снег будет идти еще несколько дней. Водителей простят быть осторожными и не выезжать на летней резине.

Режим повышенной готовности введен в 31 районе.