Оперштаб: на Кубани нет закрытых на карантин по COVID-19 детских садов и школ

Полностью закрытых образовательных учреждений на карантин нет

В Краснодарском крае нет полностью закрытых на карантин из-за коронавируса детских садов и школ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- В настоящее время закрыты четыре класса в трех школах Краснодара и Лабинского района. Ученики обучаются дистанционно. Также закрыты 19 групп в 9 детских садах Краснодара, Гулькевичского, Крымского, Староминского и Щербиновского районов, - отметили специалисты.

Все колледжи и техникумы работают в очном формате.