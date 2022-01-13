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Общество13 января 2022 8:40

Оперштаб: на Кубани нет закрытых на карантин по COVID-19 детских садов и школ

Остаются на удаленке только отдельные классы и группы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Полностью закрытых образовательных учреждений на карантин нет

Полностью закрытых образовательных учреждений на карантин нет

В Краснодарском крае нет полностью закрытых на карантин из-за коронавируса детских садов и школ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- В настоящее время закрыты четыре класса в трех школах Краснодара и Лабинского района. Ученики обучаются дистанционно. Также закрыты 19 групп в 9 детских садах Краснодара, Гулькевичского, Крымского, Староминского и Щербиновского районов, - отметили специалисты.

Все колледжи и техникумы работают в очном формате.