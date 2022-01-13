Торговая сеть Кубани не станет делать наценку на гречку, борщевой набор, хлеб, масло и сахар

Цены зафиксируют до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговая сеть на Кубани вместе с другими в стране добровольно снизила наценку на социально значимые товары. Она будет составлять не больше 10 процентов. Соответствующее письмо о такой мере ритейлеры направили в антимонопольную службу РФ.

Однако эксперты считают, сообщает "Ъ"-Кубань", что это сделано, чтобы избежать большего регулирования цен со стороны государства.

Ограничение наценки может коснуться около 200 товаров из продовольственной корзины. В их числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневая крупа и т. д. Такое ограничение будет действовать до конца года.