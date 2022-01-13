На Кубани за сутки вывили 353 человека с COVID-19

Последние новости по коронавирусу

В Краснодарском крае за сутки вывили 353 человека с COVID-19, среди них 45 детей. Самой зараженной стала краевая столица, здесь заболел 181 человек. В Сочи в госпитали попали 29 человек, в Новороссийске - 27.

- В Красноармейском районе выявили 17 инфицированных, в Белореченском и Динском – по 11, в Славянском районе – 9, - отметили в оперштабе.

В остальных городах наименьшее количество заболевших. Также известно, что за сутки скончались девять человек с коронавирусом.