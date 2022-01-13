В отношении чиновников мэрии Краснодара возбудили уголовное дело из-за бродячих собак

Расследование продолжается

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц управления коммунального хозяйства и благоустройства из-за бродячих собак. Сотрудников мэрии обвиняют в халатности.

- По данным следствия, должностные лица должны были организовать отлов бродячих животных и их изолировать. В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей бездомные собаки в разных округах города неоднократно проявляли агрессию, а также кусали детей, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время расследование продолжается. Принимаются меры к исключению возникновения таких происшествий.