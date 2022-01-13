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Общество13 января 2022 9:50

Краснодарский край закупит почти 9 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Их доставят в районы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Кубань планирует закупить на федеральную субсидию 8622 контейнера для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Контейнеры доставят в города и районы региона. Также рекультивируют несанкционированные свалки в границах Анапы, Краснодара, Горячего Ключа и Славянска, - отметили в ведомстве.

Еще планируется разработать проект по ликвидации несанкционированной свалки в Геленджике.

Ранее сообщалось, что в крае построят три современных комплекса по переработке отходов. Два из них – в Сочи и Темрюкском районе.