Краснодарский край закупит почти 9 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Кубань планирует закупить на федеральную субсидию 8622 контейнера для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Контейнеры доставят в города и районы региона. Также рекультивируют несанкционированные свалки в границах Анапы, Краснодара, Горячего Ключа и Славянска, - отметили в ведомстве.

Еще планируется разработать проект по ликвидации несанкционированной свалки в Геленджике.

Ранее сообщалось, что в крае построят три современных комплекса по переработке отходов. Два из них – в Сочи и Темрюкском районе.