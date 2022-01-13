Главы Сочи и Краснодара попали в рейтинг лучших мэров страны

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ изучили экономический рост городов страны. На основе этого исследования был составлен рейтинг самых успешных сити-менеджеров России. В топ-20 попали мэры двух кубанских городов - Сочи и Краснодара. Глава сочинской администрации Алексей Копайгородский расположился на 5-й строчке этого чарта.

- Алексей Копайгородский в течение года получал противоречивые, но в большой части положительные оценки. В итоге эксперты сошлись во мнении, что непростой 2021 год позволил Копайгородскому укрепиться в своем статусе и продемонстрировать качества управленца, - рассказали авторы «Национального рейтинга».

Андрей Алексеенко занял кресло мэра Краснодара два месяца назад. Аналитики изучили его деятельность на новом посту и присудили 17-е место рейтинга. Всего была проанализирована деятельность градоначальников 88 городов России. Всероссийский рейтинг мэров составляется восьмой год подряд.