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Общество13 января 2022 10:01

Главы Сочи и Краснодара попали в рейтинг лучших мэров страны

В основу исследования легло мнение экспертов, которые изучили экономический рост российских городов
Евгения ХАЛИКОВА
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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ изучили экономический рост городов страны. На основе этого исследования был составлен рейтинг самых успешных сити-менеджеров России. В топ-20 попали мэры двух кубанских городов - Сочи и Краснодара. Глава сочинской администрации Алексей Копайгородский расположился на 5-й строчке этого чарта.

- Алексей Копайгородский в течение года получал противоречивые, но в большой части положительные оценки. В итоге эксперты сошлись во мнении, что непростой 2021 год позволил Копайгородскому укрепиться в своем статусе и продемонстрировать качества управленца, - рассказали авторы «Национального рейтинга».

Андрей Алексеенко занял кресло мэра Краснодара два месяца назад. Аналитики изучили его деятельность на новом посту и присудили 17-е место рейтинга. Всего была проанализирована деятельность градоначальников 88 городов России. Всероссийский рейтинг мэров составляется восьмой год подряд.