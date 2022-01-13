Около четырех тысяч жителей Краснодара остались без света

Обесточены 250 домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре произошло массовое отключение света. Без электроэнергии остались около четырех тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

- Отключение света произошло на 16 улицах: Шаляпина, Агрохимической, Шолохова, Адлерской, Суздальской, Красюка, Аксайской, Черкасской, 1 мая, Российской, Чайковского, Домбайской, Яснополянской, Есенина, Прокофьева. Также обесточена СОШ № 66 на улице Уссурийской, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Специалисты устраняют неполадки.