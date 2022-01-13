Первая смена года стартовала в «Орленке»

В «Орленке» ребята попробуют себя в различных видах искусства и изучат тонкости морского дела.

В ходе первой смены отдыхать и учиться в «Орленке» будут дети из 17 регионов России. Ребята стали участниками образовательных программ «Творческий квАРТал» и «Юные капитаны России».

- Традиционно январская смена задает настроение и ритм движения на весь год. В ходе следующих трех недель мы начнем воплощать в жизнь новые идеи и планы, совершенствовать существующие проекты и внедрять свежие методики работы с детьми. В 2022 году в Центре будет реализовано более 100 образовательных программ, часть из которых мы проведем совместно с 53 организациями-партнерами. Подчеркну, что приоритетным направлением нашей деятельности в наступившем году остается воспитание в детях ценностей гражданственности и патриотизма, социальной активности и познания. Мы будем говорить с ребятами о важности здорового образа жизни и правильного питания, а также повышать экологическую культуру подрастающего поколения. И это лишь немногое из того, что ждет орлят в ближайшие 12 месяцев. Я с радостью приветствую первопроходцев, которые сегодня прибыли в «Орленок», и желаю всем нам успешного старта, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В январе орлята будут изучать методы развития креативного мышления, а также заниматься музыкой, танцами, живописью и актерским мастерством в творческих студиях. Кроме того, ребята станут учениками «Академии морских профессий», в которой познакомятся с профильными дисциплинами, чтобы получить морские звания детского лагеря. Также участники первой смены попробуют себя в роли журналистов в составе специальных медиаотрядов.

- В «Орленок» я попал благодаря тому, что занимаюсь музыкой – играю на фортепиано, участвую в конкурсах. Я хочу встретить здесь новых друзей, открыть для себя что-то интересное и познавательное, получить возможности для творческого развития, – рассказал участник первой смены Мартин Мирзоян из Ставрополя.

В рамках программы «Основы здорового питания», которая проводится в Центре совместно с Роспотребнадзором, мальчишки и девчонки узнают обо всех нюансах правильного рациона. Свои кулинарные навыки ребята покажут на фестивале-конкурсе «Национальная кухня России». Орлят первой смены ждет и тематический день, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия.