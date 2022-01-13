Дело о растлении шести девочек в Краснодаре направили в суд

Дело рассмотрит суд

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Москвы. Его обвиняют в трех эпизодах растления детей. Материалы направили в суд.

- 10 июня прошлого года в 1-ом проезде Айвазовского краевого центра мужчина развратил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Он совершил преступление сексуального характера. Через время обвиняемый заставил проследовать других, 11- и 12-летних девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской. Там он тоже совершил в отношении детей преступление сексуального характера, - отметили в следкоме региона.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей и ждет суда.