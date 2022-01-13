В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Орджоникидзе

14 января в Краснодаре перекроют дорогу по улице имени Орджоникидзе. Движение транспорта будет ограничено от улицы Красноармейской до Красной. Здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию 300-летия прокуратуры России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- С 22:00 13 января участок расчистят от припаркованного транспорта, чтобы организовать стоянку для участников и гостей мероприятия, - предупредили автомобилистов в пресс-службе администрации Краснодара.

Ограничения начнут действовать с 6:00 и продлятся до окончания мероприятий. Регулировать движение транспорта на данном участке дороги будут сотрудники ДПС.