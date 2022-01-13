В ЗАГСе Кубани назвали самые необычные имена 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Специалисты управления ЗАГС Краснодарского края рассказали, какие имена жители региона давали своим новорожденным детям в 2021 году.

- Одним из необычных стало имя Арджуна-Яромир. Так назвали мальчика в одном из районов края. Другого новорожденного нарекли Алимардоном. Из уникальных есть еще мужские имена Еф, Витторио, Геронимо-Рикардо, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на ЗАГС Кубани.

Необычно называли в 2021 году и девочек. Например, на свет появилась Альфия, другую малышку назвали Велеславой. Непривычными стали имена Ани-Дея, Дарианна и Констанция.

Самыми распространенными стали Артем, Александр, Михаил и София, Мария, Ева, Анна.