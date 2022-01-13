При строительстве трассы Кисловодск - Сочи возникли трудности

Строительство трассы Кисловодск-Сочи застопорилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство трассы Кисловодск - Сочи временно застопорилось. Трудности при реализации проекта возникли из-за отсутствия дороги через горный перевал на территории Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в "Комсомольской правде" - Северный Кавказ".

- Важно обеспечить хорошую транспортную доступность между курортами на Кавказе и на море. Трассу потихоньку строят на территории КЧР, но нет пока дороги через горный перевал. После ее строительства у нас будет большой курорт мирового значения, - рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее "КП" - Северный Кавказ" писала о том, что строительство трассы планируют завершить к 2027 году. Там появятся большой переход, два тоннеля и дорога, соединяющая Кисловодск с Красной Поляной.

- Известно, что дорога заходит в биосферный заповедник, а сегодня все, что связано с затрагиванием особо охраняемых природных территорий, сложно решается. Нужна экологическая экспертиза, - также отметил губернатор Ставропольского края.