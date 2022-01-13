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Общество13 января 2022 11:08

На Кубань 12 января обрушилась половина месячной нормы осадков

Синоптик назвал районы, где засыпало сильнее всего
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Региональные трассы продолжают чистить от снега

Региональные трассы продолжают чистить от снега

На Краснодарский край 12 января обрушилась половина месячной нормы осадков. Максимум - 67 мм – в поселке Горный Туапсинского района.

- В ауле Кичмай города Сочи зафиксировано 62 мм, в сочинском селе Солохаул отмечено 57 мм, в Джубге выпало 53 мм, Туапсе - 45 мм, Горячем Ключе - 37 мм, - сообщил в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение по снегопаду. В 31 районе введен режим повышенной готовности.