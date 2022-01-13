Памятник Кларе Лучко останется на балансе администрации Краснодара

Памятник народной артистке останется в собственности мэрии Краснодара. Фото: архив "КП"

Памятник Кларе Лучко, установленный в Краснодаре, останется в собственности городской администрации. Ранее на монумент претендовали в «Кубанькино». В 2021 году учреждение обратилось с иском в суд с требованием признать право собственности на памятник известной артистке за ним. В организации посчитали, что администрация Краснодара владеет имуществом.

Но суд не согласился с доводами истца. В судебном решении говорится, что памятник был установлен за счет городского и краевого бюджетов. На работы было затрачено 1,6 млн рублей. К тому же кинопрокатчики обратились с требованиями о нарушении прав слишком поздно, только через 11 лет, пишет РБК.