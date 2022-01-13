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Здоровье13 января 2022 11:24

Представители 11 групп населения выполнили план по вакцинации на Кубани

Обязательной вакцинации подлежат 14 групп
Юлия ЧУБАКОВА
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Представители 11 групп населения выполнили план по вакцинации на Кубани. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Представители 11 групп населения выполнили план по вакцинации на Кубани. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается борьба с коронавирусом. По данным регионального минздрава, план по обязательной вакцинации от COVID-19 выполнили представители 11 групп населения региона.

- Согласно постановлению главного санитарного врача Кубани, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат представители 14 категорий, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В список групп, выполнивших план, вошли: медработники (94,8 тысячи человек), работники организаций общественного питания (43,7 тысячи), сотрудники МФЦ (27,9 тысячи), представители сферы бытового обслуживания (31,7 тысячи), продавцы (продовольственными товарами - 72,6 тысячи, непродовольственными товарами - 143,6 тысячи), преподаватели (144,9 тысячи), представители туриндустрии (51 тысяча), работники транспортных организаций (39,4 тысячи), государственные и муниципальные служащие (54,7 тысячи), а также люди с хроническими заболеваниями (440,8 тысячи человек).

- План по обязательной вакцинации необходимо выполнить жителям в возрасте 60 лет и старше (план - 1,2 миллиона), студентам техникумов, колледжей и вузов (план - 101,4 тысячи человек), а также лицам, проживающим в организациях соцобслуживания (план - 69,3 тысячи), - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.