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Общество13 января 2022 11:44

Мэр Краснодара назвал удовлетворительной работу коммунальщиков в снегопад

Он отметил это на планерке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Рабочие в городе работают круглосуточно

Рабочие в городе работают круглосуточно

Утром мэрия Краснодара сообщила, что за ночь все центральные дороги города были расчищены от снега. Днем работы продолжились. На встрече с журналистами глава Андрей Алексенко также оценил действия городских служб.

- Все работали в штатном режиме. По итогам ночной уборки снега поставил оценку «удовлетворительно», - сказал Андрей Алексеенко.

Глава города добивается того, чтобы все структуры ответственно исполняли свою работу, без ручного управления.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что управляющие компании Краснодара могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за неубранный снег во дворах многоэтажек. Об этом предупредили в мэрии.