Отремонтированный спортзал открыли в Апшеронске

На капремонт спортзала выделили около 9 миллионов рублей. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронске состоялось открытие спортзала, в котором провели капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Теперь в спортзале смогут тренироваться свыше 200 человек. Благодаря ремонту, реконструкции и строительству подобных объектов люди могут тренироваться в комфортных условиях, – подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

На капитальный ремонт было выделено около девяти миллионов рублей. Здесь установили уличные тренажеры, облагородили территорию и благоустроили внутренне помещение. Также на базе спортивного зала появился муниципальный Центр развития спорта, в котором будут проходить занятия по баскетболу, волейболу, карате и мини-футболу.

В пресс-службе администрации Краснодарского края также отметили, что в Апшеронском районе открыты три спортивные школы, в которых занимаются около трех тысяч воспитанников.

В 2022 году в регионе планируют открыть еще 43 спортивных объекта: 11 центров единоборства, 20 спортплощадок и 9 малобюджетных залов.