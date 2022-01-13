В 2022 году в Краснодаре появится 10 новых трамваев

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре планируют развивать транспортную инфраструктуру. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой на общественный транспорт, закупят еще 10 новых трамваев.

- 10 трамваев в этом году появятся в Краснодаре. Губернатор уже выделил деньги на эти цели. Также будем правильно развивать электрички. Уже запланировано несколько встреч с РЖД для обсуждения этого вопроса, - заявил на встрече с журналистами мэр города Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обновление парка трамваев Краснодара в 2022 году обойдется в 1 млрд рублей. Это поможет справиться с нагрузкой на транспортную сеть.