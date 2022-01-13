Максим Аверин был назначен в июне прошлого года
Худрук Максим Аверин представил в Сочи новую постановку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
На сцене Зимнего театра артист объединил сразу несколько творческих коллективов. А некоторые номера исполнил сам.
- Будем стремиться, чтобы такие ярчайшие постановки стали нашей новой сочинской традицией, - сказала замглавы города-курорта Елена Канюк.
Напомним, заслуженного артиста России Максима Аверина назначили на пост худрука Сочинского концертно-филармонического объединения летом прошлого года. В августе он уже поставил спектакль в честь празднования Дня медиков. Он был принят овациями.