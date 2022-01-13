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Общество13 января 2022 12:18

Празднование Всемирного дня снега состоится в Сочи

Его проведут 16 января
Юлия ЧУБАКОВА
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В честь праздника на курорте проведут бесплатные занятия для детей. Фото: rosakhutor.com

В честь праздника на курорте проведут бесплатные занятия для детей. Фото: rosakhutor.com

В Сочи отметят Всемирный день снега. Празднование состоится 16 января. В этот день на курорте проведут спортивные соревнования и битву снежками, а также устроят зимний карнавал - с шоу барабанов, дискотекой и показом интерактивного спектакля. Об этом сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

- Мы уделяем большое внимание продвижению зимних видов спорта. Празднование Дня снега служит для привлечения внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности, как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости, - рассказал директор по маркетингу «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Торжественные мероприятия и активности начнутся в 10:00 в Горной Олимпийской деревне.