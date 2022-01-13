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Общество13 января 2022 12:22

К строительству приюта для бездомных животных в Краснодаре привлекут инвестора

Стоимость проекта составит около 134 млн рублей
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Проект муниципального приюта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проект муниципального приюта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проект муниципального приюта в поселке Березовом под Краснодаром проходит государственную экспертизу. В настоящее время решаются вопросы финансирования строительства и его содержания. На помощь администрации могут прийти частные инвесторы. Об этом сообщил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

- Нужно применять системный подход: создавать большой приют, а, возможно, и не один. Продолжать работу по отлову, стерилизации и чипированию, привлекать общественность для помощи брошенным животным. Если это все будет реализовано, за два года мы сможем улучшить ситуацию, — отметил Алексеенко.

Строительство приюта для содержания бездомных животных может обойтись в 134 млн рублей. Привлечь инвестиции для его реализации планирует общественный деятель и краснодарский бизнесмен Артем Колесников.

- Мы готовы вкладывать денежные средства в строительство и дальнейшее содержание приюта. Не для какой-то коммерческой выгоды, а в качестве помощи городу, — рассказал Колесников.

Муниципальный приют разместят на площади более 1 га. В нем смогут содержать 222 брошенных животных. Их будут отлавливать с улиц, обрабатывать, вакцинировать, стерилизовать и чипировать. Собакам и кошкам постараются найти новых хозяев или отпустят в естественную среду обитания.