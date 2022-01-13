6700 новых потребителей подключено к электросетям на юго-западе края

Общая мощность подключенных объектов составила 153 МВт.

В 2021 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечили подключение энергопринимающих устройств 6700 новых абонентов. Общая мощность подключенных объектов составила 153 МВт. В числе подключенных к сетям потребителей – объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования.

Всего от потребителей юго-западного энергорайона поступило 11,8 тыс. заявок на технологическое присоединение. Из них более 90% – от потребителей льготной категории, мощность энергопринимающих устройств которых не более 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети.

В числе наиболее крупных потребителей, обратившихся с заявкой на подключение к электросети или увеличение мощности, предприятия по выращиванию винограда и яблок в Абинском районе, предприятия по выращиванию и переработке овощей, зерновых культур в Крымском и Новороссийском районах Краснодарского края. Кроме того, «Россети Кубань» исполнила договор на подключение энергопринимающих устройств мощностью 14 МВт в Новороссийске для электроснабжения проектируемых рефрижераторных площадок.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией – это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания «Россети Кубань» полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать онлайн через «Портал-тп.рф».