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Происшествия13 января 2022 12:54

Двое мужчин подделали паспорт пенсионера и завладели его землей в Краснодаре

Возбуждено уголовное дело
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Мужчин задержали за мошенничество. Фото: архив "КП"

Мужчин задержали за мошенничество. Фото: архив "КП"

Мошенническую схему раскрыли правоохранители в Краснодаре. 27-летний местный житель и его 25-летний подельник из Армении незаконно стали собственниками земельного участка. Они нашли фальшивый паспорт пенсионера и отнесли документ вместе с поддельным договором о купле-продаже в МФЦ. Там ничего не заподозрили и оформили сделку и право перехода недвижимости.

- Распорядиться похищенным они не успели, их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных служб, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас обвиняемые в мошенничестве находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Если вину подозреваемых докажут, им будет грозить до 10 лет тюрьмы.