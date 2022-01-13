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Общество13 января 2022 13:04

В Краснодаре для борьбы со сбросом стоков в реку Кубань могут привлечь инвестора

Сейчас ведутся переговоры
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре планируют построить новый канализационный коллектор. Сейчас администрация ведет переговоры с инвестором. Планируется, что именно с привлечением средств удастся решить проблему со сбросом стоков в реку Кубань.

- Пока мы в процессе переговоров. Но после строительства коллектора неочищенные стоки в реку попадать больше не будут, - сказал мэр города Андрей Алексеенко на встрече с журналистами.

По планам коллектор протянется вдоль реки Кубани, будет перехватывать ливневые стоки и направлять их на очистные сооружения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Краснодара назвал удовлетворительной работу коммунальщиков в снегопад.