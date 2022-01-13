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Общество13 января 2022 13:12

Вениамин Кондратьев вручил награды журналистам в Краснодарском крае

Семь представителей прессы удостоены звания «Заслуженный журналист Краснодарского края»
Ева МУР
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В крае наградили заслуженных журналистов

В крае наградили заслуженных журналистов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей прессы с профессиональным праздником. По случаю Дня печати он вручил награды и удостоверения "Заслуженного журналиста".

- За честность вас ценят читатели. И я за это тоже вам благодарен, - сказал глава региона на встрече с редакторами и журналистами изданий, работающих в Краснодарском крае.

Профессиональных наград удостоены 29 представителей СМИ, семеро получили звание заслуженных.