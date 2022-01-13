Парк имени Фрунзе в Новороссийске отремонтируют до конца 2022 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске в этом году закончат благоустраивать парк имени Фрунзе. Первый этап реконструкции зеленой зоны провели в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В парке уже появились новые интересные локации с деревьями и кустарниками, также оборудованы пешеходные дорожки. Еще 20 тысяч квадратных метров благоустроят до конца этого года, – отметили специалисты.

На территории уложат тротуарную плитку, установят скамейки, высадят растения. В новой очереди установят игровые комплексы и культурно-развлекательную площадку. Здесь также появятся качели, лавочки, скалодром и теневые навесы.