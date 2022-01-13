В Сочи велосипедист сбил самокатчика

Полицейские проводят проверку

ДТП с самокатом и велосипедом произошло в Сочи. По предварительным данным, велосипедист на скорости врезался в людей. Один человек пострадал.

- Столкновение произошло рядом с автобусной остановкой «Гостиница Москва». Велосипедист сбил самокатчика. 24-летний парень получил ссадины лица, рук и ног, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП сильно повредился и самокат. В полиции по данному факту проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.