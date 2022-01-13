Глава Краснодара раскритиковал состояние общественного транспорта

Андрей Алексеенко подверг критике общественный транспорт в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Алексеенко отметил, что состояние общественного транспорта в Краснодаре не выдерживает никакой критики. Пассажиры едут в переполненных автобусах в час пик. От такой практики необходимо уходить, отметил мэр Краснодара.

- Утром в маршрутке люди едут, как селедки в банках. И это не льготная категория, они едут не бесплатно. Краснодар с учетом агломерации третий город в стране, а горожане ездят на ПАЗиках, - отметил Алексеенко.

Сейчас администрация Краснодара ищет пути решения этой проблемы. Возможным решением станет концессионное соглашение, которое сможет улучшить ситуацию в региональном центре. Власти города также планируют привлечь федеральное финансирование на обновление подвижного состава.