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Общество13 января 2022 13:46

Глава Краснодара раскритиковал состояние общественного транспорта

Сейчас администрация города ищет пути решения проблемы
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Андрей Алексеенко подверг критике общественный транспорт в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Алексеенко подверг критике общественный транспорт в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Алексеенко отметил, что состояние общественного транспорта в Краснодаре не выдерживает никакой критики. Пассажиры едут в переполненных автобусах в час пик. От такой практики необходимо уходить, отметил мэр Краснодара.

- Утром в маршрутке люди едут, как селедки в банках. И это не льготная категория, они едут не бесплатно. Краснодар с учетом агломерации третий город в стране, а горожане ездят на ПАЗиках, - отметил Алексеенко.

Сейчас администрация Краснодара ищет пути решения этой проблемы. Возможным решением станет концессионное соглашение, которое сможет улучшить ситуацию в региональном центре. Власти города также планируют привлечь федеральное финансирование на обновление подвижного состава.