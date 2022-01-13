Универсальный спорткомплекс реконструируют в Апшеронске

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронске проведут работы по реконструкции универсального спорткомплекса. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– На завершение реконструкции универсального спорткомплекса по игровым видам предусмотрено 129 миллионов рублей из краевого бюджета. Срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь текущего года, - заявил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов во время своего рабочего объезда спортивных объектов.

Также Александр Власов побывал на центральном стадионе "Труд". Заместитель главы региона отметил, что этот объект нуждается в проведении капитального ремонта.

- Стоимость работ составит 50 миллионов рублей. Для нас важно развивать спортивную инфраструктуру в крае, – сказал Александр Власов.

В 2022 году в Апшеронске планируют построить многофункциональную спортивно-игровую площадку, а в Хадыженске - районный центр единоборств.