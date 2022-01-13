Instagram стал самой востребованной «новогодней» соцсетью у краснодарцев

Рост трафика в соцсетях в новогоднюю ночь показал новый тренд – люди стали адресовать свои поздравления массовой аудитории подписчиков, а не индивидуально близким и друзьям. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

В новогоднюю ночь праздничные stories и прямые эфиры краснодарцы больше всего выкладывали в Instagram. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные сети.

В ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона в Краснодарском крае прокачали 73,8 Тб интернет-трафика. Это сравнимо с девятью месяцами беспрерывных трансляций в формате 4K Ultra HD. На втором месте оказался TikTok, стремительно набирающий популярность среди пользователей. Менее активны абоненты были в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Рост трафика в соцсетях в новогоднюю ночь показал новый тренд – люди стали адресовать свои поздравления массовой аудитории подписчиков, а не индивидуально близким и друзьям. Так, объем голосовых звонков в этом году значительно снизился по сравнению с праздничной ночью предыдущего года. А вот интернет-трафик остался на уровне будничного дня. Возможно люди пока еще предпочитают оставаться дома в новогоднюю ночь и пользоваться Wi-Fi, а не путешествовать. Больше всего новогодних пожеланий абоненты отправили в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Россияне стали меньше смотреть телевизор на новогодних праздниках — в среднем 255 минут в сутки (4 часа 15 минут), следует из данных Mediascope. Это на 12 минут меньше, чем в новогодние праздники годом ранее. Альтернативой традиционному телевидению люди выбрали онлайн-кинотеатры и сервисы для просмотра онлайн-видео. Самым популярным стал YouTube, в ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона посмотрели там 125 Тб видеоконтента. Также жители региона наслаждались новогодними фильмами и программами через сервисы «Кинопоиск», МегаФон.ТВ и ivi.