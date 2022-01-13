Супруги из Туапсе пойдут под суд за драку с полицейскими

Супруги душили полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муж и жена обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти. В ноябре прошлого года они шумели во дворе одного из домов в Туапсе. Жильцы вызвали полицию, чтобы утихомирить пару. Когда приехал наряд, супруги накинулись на сотрудников.

- Они оказали сопротивление, били и душили полицейских, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине и женщине грозит до 10 лет лишения свободы.