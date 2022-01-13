В Новороссийске закрыли цех по производству удобрений

В Новороссийске производство удобрений загрязняло окружающее среду Фото: Василий Вахрин

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выявила факт незаконного производства удобрений в селе Гайдук рядом с Новороссийском. Как установили надзорные органы, предприниматель обошел стороной необходимость государственного учета бизнеса и не контролировал количество выбросов вредных веществ в воздух.

- Лабораторный контроль за качеством воздуха не осуществлялся, разрешение на выбросы вредных веществ отсутствовало, также отсутствовал утвержденный проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух и санитарно-защитной зоны предприятия, - рассказали в пресс-службе Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры.

Суд принял во внимание все доводы, приведенные сотрудниками прокуратуры и вынес решение приостановить деятельность цеха до устранения выявленных нарушений.