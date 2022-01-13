Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 14:39

ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы

Объединенные Арабские Эмираты второй год подряд занимают первое место по обороту карт ВТБ во время зимних каникул среди жителей ЮФО
Василий РЫЖОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

За первую неделю новогодних каникул клиенты ВТБ, проживающие на юге России, потратили за рубежом на туристические цели свыше 60 млн рублей. Это в 3 раза превышает расходы за границей 31 декабря 2020 года и 1-7 января 2021. Количество транзакций выросло в 2,5 раза, а в топ самых популярных направлений для отдыха вошли ОАЭ, Турция и тропические острова.

Объединенные Арабские Эмираты второй год подряд занимают первое место по обороту карт ВТБ во время зимних каникул среди жителей ЮФО. В этой стране клиенты банка потратили на туристические цели 20 млн рублей – в два раза больше, чем год назад. Не изменились предпочтения южан по отношению ко второй строчке рейтинга - Турции: там объем трат по картам составил 6,6 млн рублей с идентичной динамикой. При этом по количеству транзакций Турция заняла первую позицию, в несколько раз обогнав многие другие популярные направления. На третьем месте по сумме трат расположились в этом году тропические островные государства – Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Здесь клиенты ВТБ с юга страны израсходовали на каникулах 4,4 млн рублей (рост в 30 раз год к году).

В топ-5 стран у жителей ЮФО по обороту вошли Франция (3,3 млн рублей, рост в 22 раза - поднялась с 17 места) и Швейцария (3,3 млн рублей, рост в 17 раз - поднялась с 13 места). Десятку популярных направлений для путешествий замыкают Италия (2,4 млн), Испания (2,2 млн), возвращающий популярность Египет (рост в 72 раза), Армения, (рост в 23 раза - поднялась с 24 места) и Венгрия, которая взлетела с 25 строчки на десятую.

Большую часть расходов за границей южане направили на покупки в зарубежных магазинах одежды и обуви: за неделю в них было потрачено более 20 млн рублей. Еще 18,7 млн пришлось на оплату проживания в отелях, свыше 10 млн рублей – на питание в кафе и ресторанах. Оборот по картам ВТБ в заграничных супермаркетах превысил 6 млн рублей, а за экскурсии за рубежом жители юга России отдали порядка 2,5 млн рублей.

Всего россияне потратили за границей 1,4 млрд рублей. Показатель в 2,6 раза превышает значение за аналогичный период прошлого года. Число транзакций выросло в 2,3 раза.

«Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов – в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз – в Грузии, в 5,5 раз – в Египте. Также значительно – почти в четыре раза – повысился интерес к странам Латинской Америки», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.