Производство сахара в Краснодарском крае выросло в 1,5 раза

В Краснодарском крае получили 1 млн 250 тысяч тонн сахара. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае переработали весь урожай сахарной свеклы, собранный в 2021 году. Через региональные предприятия прошли почти 11 млн тонн сырья, как местного, так и из других регионов. Как сообщили в администрации региона, в этом году конечное количество выработки в полтора раза превышает прошлые показатели.

- На Кубани выработали 1 млн 250 тыс. тонн сахара, это в 1,5 раза больше, чем год назад, – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Экспорт одного из самых востребованных продуктов приносит серьезный доход в бюджет. В прошлом году было продано сахара на сумму 48,3 млн долл.